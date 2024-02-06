Петухова Пелогея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухова Пелогея Николаевна

Петухова Пелогея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1927

Дочь: Плаксин Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Петухова Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухова Василий Николаевич

Отец ребёнка: Петухова Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Петухова Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухова Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close