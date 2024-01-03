Махалёв Иев Федосеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахалёв Иев Федосеев

Махалёв Иев Федосеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Махай Федосей Семенов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махалёва Лукерья

Рождение ребёнка
1696

Сын: Махалёв Степан Иевлев

Мать ребёнка: Махалёва Лукерья

Рождение ребёнка
1702

Сын: Махалёв Фрол Иевлев

Мать ребёнка: Махалёва Лукерья

Рождение ребёнка
1705

Сын: Махалёв Илья Иевлев

Мать ребёнка: Махалёва Лукерья

Рождение ребёнка
1706

Сын: Махалёв Клим Иевлев

Мать ребёнка: Махалёва Лукерья

Рождение ребёнка
1714

Сын: Махалёв Карп Иевлев

Мать ребёнка: Махалёва Лукерья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.