Махалёв Иев Федосеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Махай Федосей Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махалёва Лукерья
Рождение ребёнка
1696
Мать ребёнка: Махалёва Лукерья
Рождение ребёнка
1702
Сын: Махалёв Фрол Иевлев
Мать ребёнка: Махалёва Лукерья
Рождение ребёнка
1705
Сын: Махалёв Илья Иевлев
Мать ребёнка: Махалёва Лукерья
Рождение ребёнка
1706
Сын: Махалёв Клим Иевлев
Мать ребёнка: Махалёва Лукерья
Рождение ребёнка
1714
Сын: Махалёв Карп Иевлев
Мать ребёнка: Махалёва Лукерья
Смерть
Неизвестно