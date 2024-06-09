Куршев Семен Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1896 ст.
Рождение ребёнка
06.08.1897 ст.
Сын: Куршев Петр Семенов
Мать ребёнка: Куршева (Осипова) Евгения Яковлева
Рождение ребёнка
19.07.1914 ст.
Мать ребёнка: Куршева (Осипова) Евгения Яковлева
Смерть
Неизвестно