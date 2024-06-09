Куршев Семен Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куршев Семен Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1896 ст.

Жена: Куршева (Осипова) Евгения Яковлева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1897 ст.

Сын: Куршев Петр Семенов

Мать ребёнка: Куршева (Осипова) Евгения Яковлева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1914 ст.

Сын: Куршев Геннадий Семенов

Мать ребёнка: Куршева (Осипова) Евгения Яковлева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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