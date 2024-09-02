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Корнюков григорий иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнюков иван сидорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Котельникова (Корнюкова) екатерина григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Корнюков петр григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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