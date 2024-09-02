Корнюков григорий иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнюков иван сидорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Котельникова (Корнюкова) екатерина григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1835
Сын: Корнюков петр григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно