Денисов Семен Михайлович 03.12.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисов Семен Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1931

Дата смерти

14.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1931

Отец: Денисов Михаил Тихонович

Мать: Денисова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Анатолий Семенович

Мать ребёнка: Денисова (Александрова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Федор Семенович

Мать ребёнка: Денисова (Александрова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Николай Семенович

Мать ребёнка: Денисова (Александрова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
15.08.?

Сын: Денисов Александр Семенович

Мать ребёнка: Денисова (Александрова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
29.03.1963

Дочь: Степанова (Денисова) Юлия Семеновна

Мать ребёнка: Денисова (Александрова) Анастасия Александровна

Смерть
14.07.2021

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