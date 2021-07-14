Денисов Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1931
Дата смерти14.07.2021
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1931
Отец: Денисов Михаил Тихонович
Мать: Денисова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Анатолий Семенович
Мать ребёнка: Денисова (Александрова) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Денисова (Александрова) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Николай Семенович
Мать ребёнка: Денисова (Александрова) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
15.08.?
Сын: Денисов Александр Семенович
Мать ребёнка: Денисова (Александрова) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
29.03.1963
Смерть
14.07.2021