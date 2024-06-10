Захаров Александр Викторович 31.12.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захаров Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1959

Отец: Захаров Виктор

Мать: Захарова Валентина

Рождение ребёнка
03.04.1991

Сын: Захаров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Захарова (Симонова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
21.10.1993

Сын: Захаров Алексей Александрович

Мать ребёнка: Захарова (Симонова) Галина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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