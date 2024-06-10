Захаров Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1959
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1959
Отец: Захаров Виктор
Мать: Захарова Валентина
Рождение ребёнка
03.04.1991
Сын: Захаров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Захарова (Симонова) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
21.10.1993
Сын: Захаров Алексей Александрович
Мать ребёнка: Захарова (Симонова) Галина Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург