Мачнева (Минина) Гликерия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачнева (Минина) Гликерия Стефановна

Место рождения

станица Городищенская

Дата рождения

12.05.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1843

Отец: Минин Стефан Иванович

Мать: Минина Варвара Федоровна

Бракосочетание
16.01.1866 ст.

Муж: Мачнев Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.11.1873 ст.

Дочь: Мацнева (Мачнева) Стефанида Андреевна

Отец ребёнка: Мачнев Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.07.1879

Сын: Мачнев Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Мачнев Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.03.1885

Сын: Мачнев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Мачнев Андрей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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