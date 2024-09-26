Мачнева (Минина) Гликерия Стефановна
Место рождениястаница Городищенская
Дата рождения12.05.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1843
Отец: Минин Стефан Иванович
Мать: Минина Варвара Федоровна
Бракосочетание
16.01.1866 ст.
Рождение ребёнка
16.11.1873 ст.
Дочь: Мацнева (Мачнева) Стефанида Андреевна
Отец ребёнка: Мачнев Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.07.1879
Отец ребёнка: Мачнев Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.03.1885
Отец ребёнка: Мачнев Андрей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно