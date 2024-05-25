Холстинина Юлия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1974
Сын: Холстинин Денис Викторович
Отец ребёнка: Холстинин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.1978
Дочь: Сергеева Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Холстинин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
25.11.1984
Дочь: Овчаренко Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Холстинин Виктор Николаевич