Панова Мария Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1928
Дочь: Зырянова Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Панов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1937
Дочь: Егупова (Панова) Ираида Петровна
Отец ребёнка: Панов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1944
Отец ребёнка: Панов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
25.07.1949
Отец ребёнка: Панов Пётр Васильевич
Смерть
Неизвестно