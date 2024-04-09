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Панова Мария Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
22.04.1928

Дочь: Зырянова Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Панов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
30.03.1937

Дочь: Егупова (Панова) Ираида Петровна

Отец ребёнка: Панов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1944

Сын: Панов Евгений Петрович

Отец ребёнка: Панов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
25.07.1949

Сын: Панов Валерий Петрович

Отец ребёнка: Панов Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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