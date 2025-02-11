Балакирев Тихон Васильев
мужской, родился 1794, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер 1844, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Супруги
Балакирева Афимья Анисимова1794 г.р.
Дети
Балакирев Степан Тихонов1823 г.р.
Балакирев Василий Тихонов1825 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Балакирева Афимья Анисимова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Балакирев Василий Тихонов
Мать ребёнка: Балакирева Афимья Анисимова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Балакирева Афимья Анисимова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Балакирев Алексей Тихонов
Мать ребёнка: Балакирева Афимья Анисимова
Смерть
1844
Место жительства
1850