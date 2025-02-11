Балакирев Тихон Васильев 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Балакирев Тихон Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1794, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер 1844, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Супруги
Балакирева Афимья Анисимова1794 г.р.
Дети
Балакирев Степан Тихонов1823 г.р.
Балакирев Василий Тихонов1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балакирева Афимья Анисимова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Балакирев Степан Тихонов

Мать ребёнка: Балакирева Афимья Анисимова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1825

Сын: Балакирев Василий Тихонов

Мать ребёнка: Балакирева Афимья Анисимова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Балакирев Кузьма Тихонов

Мать ребёнка: Балакирева Афимья Анисимова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1832

Сын: Балакирев Алексей Тихонов

Мать ребёнка: Балакирева Афимья Анисимова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1844
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

119 Семья

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