Ильина Александра Григорьевна
женский, родилась До 1900 ст.
умерла После 1900
Супруги
Ильин Николай ЛеоновичДо 1900 ст. г.р.
Дети
(Ильина) Евдокия Николаевна01.08.1900 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1900 ст.
Рождение ребёнка
01.08.1900 ст.
Дочь: (Ильина) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Ильин Николай Леонович
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
После 1900