Ильина Александра Григорьевна До 1900 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ильина Александра Григорьевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась До 1900 ст.

умерла После 1900

Супруги
Ильин Николай ЛеоновичДо 1900 ст. г.р.
Дети
(Ильина) Евдокия Николаевна01.08.1900 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1900 ст.

Муж: Ильин Николай Леонович

Рождение ребёнка
01.08.1900 ст.

Дочь: (Ильина) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Ильин Николай Леонович

Ефремов, город Ефремов, Тульская область

Тульская губерния, плёнка 2038695, стр. 829 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-NRR9?cat=752387&i=828

Смерть
После 1900

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