Михайлов Василий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Василий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Михайлов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Михайлов Семён Васильевич

Мать ребёнка: Михайлова ?

18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania
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