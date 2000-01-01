Михайлов Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Михайлов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Михайлов Семён Васильевич
Мать ребёнка: Михайлова ?
18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
18188 Ramutiškė, Vilnius County Lithuania