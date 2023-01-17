Виноградова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградова Александра

Виноградова Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Виноградов Павел Александрович

Отец ребёнка: Виноградов Александр

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Тогда - д. Абатурки, Ильинская-на-Кореге волость, Буйский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Александр Александрович

Отец ребёнка: Виноградов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Анна Александровна

Отец ребёнка: Виноградов Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close