Виноградова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Виноградов Павел Александрович
Отец ребёнка: Виноградов Александр
Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Тогда - д. Абатурки, Ильинская-на-Кореге волость, Буйский уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Александр Александрович
Отец ребёнка: Виноградов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Анна Александровна
Отец ребёнка: Виноградов Александр
Смерть
Неизвестно