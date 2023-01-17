Торопова (Корчагова) Агриппина Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
23.09.1910
Дочь: Кузнецова Фекла Степановна
Отец ребёнка: Торопов Степан Федорович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Торопов Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торопов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Торопов Степан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956