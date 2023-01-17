Торопова (Корчагова) Агриппина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова (Корчагова) Агриппина Илларионовна

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Место рождения

Рысье, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Корчагов Илларион Аристархович

Мать: Корчагова Ирина Автамоновна

Рысье, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.09.1910

Дочь: Кузнецова Фекла Степановна

Отец ребёнка: Торопов Степан Федорович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Торопов Иван Степанович

Отец ребёнка: Торопов Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торопов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Торопов Степан Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Степан Федорович

Смерть
1956
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