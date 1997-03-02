Рединский (Рядинский) Павел Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рединский (Рядинский) Павел Никифорович

Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

02.10.1915 ст.

Дата смерти

02.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1915 ст.

Отец: Рединский Никифор Илларионович

Мать: Рединская Елена Дамиановна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
4.10.1915 г. крещение. Восприемники: д. Шушь крестьянин Григорий Митрофанов Мажугин и крестьянская девица Матрена Симеона Пинчукова
Рождение ребёнка
24.11.1940

Сын: Рединский Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Рединская Александра Дмитриевна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
До 1940

Жена: Рединская Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рединская Галина Павловна

Мать ребёнка: Рединская Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмогина Надежда Павловна

Мать ребёнка: Рединская Александра Дмитриевна

Смерть
02.03.1997
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
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