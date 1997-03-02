Рединский (Рядинский) Павел Никифорович
Место рождения
Дата рождения02.10.1915 ст.
Дата смерти02.03.1997
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1915 ст.
4.10.1915 г. крещение. Восприемники: д. Шушь крестьянин Григорий Митрофанов Мажугин и крестьянская девица Матрена Симеона Пинчукова
Рождение ребёнка
24.11.1940
Сын: Рединский Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Рединская Александра Дмитриевна
Бракосочетание
До 1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рединская Галина Павловна
Мать ребёнка: Рединская Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмогина Надежда Павловна
Мать ребёнка: Рединская Александра Дмитриевна
Смерть
02.03.1997
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край