Дырдин Виктор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1977
Дата смерти24.03.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.03.2012