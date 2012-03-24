Дырдин Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДырдин Виктор Дмитриевич

Дырдин Виктор Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1977

Дата смерти

24.03.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.03.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close