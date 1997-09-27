Туманова (Катаева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова (Катаева) Мария Михайловна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

27.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1997

Отец: Катаев Михаил Юрьевич

Мать: Катаева Наталья Станиславовна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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