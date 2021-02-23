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Бондарь Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1951

Дата смерти

23.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1974

Сын: Бондарь Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Бондарь Сергей Константинович

Рождение ребёнка
20.04.1981

Сын: Бондарь Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Бондарь Сергей Константинович

Рождение ребёнка
21.12.1983

Дочь: Самойлова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Бондарь Сергей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарь Сергей Константинович

Смерть
23.02.2021
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