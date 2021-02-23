Бондарь Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1951
Дата смерти23.02.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1974
Сын: Бондарь Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Бондарь Сергей Константинович
Рождение ребёнка
20.04.1981
Сын: Бондарь Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Бондарь Сергей Константинович
Рождение ребёнка
21.12.1983
Дочь: Самойлова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Бондарь Сергей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.2021