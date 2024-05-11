Санчугова Серафима Александровна
Место рождения
Дата рождения12.07.1887 ст.
Дата смерти14.04.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1887 ст.
Бракосочетание
06.02.1908
Рождение ребёнка
03.12.1908
Сын: Рыжов Иринарх Александрович
Отец ребёнка: Рыжов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
12.08.1916
Сын: Рыжов Александр Александрович
Отец ребёнка: Рыжов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
28.04.1919
Сын: Рыжов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Рыжов Александр Михайлович
Смерть
14.04.1975