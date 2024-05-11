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Санчугова Серафима Александровна

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Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

12.07.1887 ст.

Дата смерти

14.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1887 ст.

Отец: Санчугов Александр Федоров

Мать: Плотникова Агриппина Стефанова

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
06.02.1908

Муж: Рыжов Александр Михайлович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.12.1908

Сын: Рыжов Иринарх Александрович

Отец ребёнка: Рыжов Александр Михайлович

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.08.1916

Сын: Рыжов Александр Александрович

Отец ребёнка: Рыжов Александр Михайлович

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
28.04.1919

Сын: Рыжов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Рыжов Александр Михайлович

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
14.04.1975
Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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