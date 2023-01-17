Тимофеев Василий Кириллович
Место рожденияОсинки, Вязниковский р-н, Владимирская обл.
Дата рождения01.01.1891
Дата смерти29.06.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Осинки, Вязниковский р-н, Владимирская обл.
Место жительства
С 1904 по 1908
Мстера, Вязниковский район, Владимирская область
Место жительства
С 1913 по 1914
Место жительства
С 1915 по 1921
Место жительства
С 1921 по 1968
Ташкент, Узбекистан
Смерть
29.06.1968