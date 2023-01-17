Тимофеев Василий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Василий Кириллович

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Место рождения

Осинки, Вязниковский р-н, Владимирская обл.

Дата рождения

01.01.1891

Дата смерти

29.06.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Осинки, Вязниковский р-н, Владимирская обл.
Место жительства
С 1904 по 1908
Мстера, Вязниковский район, Владимирская область
Место жительства
С 1913 по 1914
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1915 по 1921
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1921 по 1968
Ташкент, Узбекистан
Смерть
29.06.1968
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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