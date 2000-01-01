Докторович Данило
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Докторович Николай Данилович
Мать ребёнка: не указана
село Алексеевка Маркакольского района Восточно-Казахстанской области
Рождение ребёнка
1901
Сын: Докторович Григорий Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сачкова Мария Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно