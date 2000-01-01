Докторович Данило — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докторович Данило

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Докторович Николай Данилович

Мать ребёнка: не указана

село Алексеевка Маркакольского района Восточно-Казахстанской области
Рождение ребёнка
1901

Сын: Докторович Григорий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сачкова Мария Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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