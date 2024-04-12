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Елизавета Степанова

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

30.08.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1875 ст.

Отец: Степан Иванов

Мать: Марфа Алексеева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Степанъ Ивановъ и жена его Марфа Алексеева 56-25-218-193об-194
Крещение
31.08.1875 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни Собственница Марфа Александрова 56-25-218-193об-194
Восприемник
07.09.1889 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
7 сентября 1889 у Павла Михайлова Степанова (д.Здурьева) 56-25-219-230об-231
Восприемник
22.10.1890 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
22 октября 1890 у Параскевы Димитрiевы Степановы (д.Здурьева) 56-25-219-251об-252
Восприемник
08.09.1893 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
8 сентября 1893 у Павла Димитрiева Степанова (д.Здурьева) 56-25-219-326об-327
Бракосочетание
23.01.1894 ст.

Муж: Иванъ Терентьевъ

Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Дата свадьбы: 23 января 1894 Деревни Здурьева крестьянский сынъ Иванъ Терентьевъ, православный, первым бракомъ, 19 лет. Деревни Здурьева крестьянская дочь девица Елизавета Степанова, православная, 18... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1897 ст.

Дочь: Параскева Їоаннова

Отец ребёнка: Иванъ Терентьевъ

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 7(8) октября 1897 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавета Стефанова... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1899 ст.

Сын: Василiй Їоанновъ

Отец ребёнка: Иванъ Терентьевъ

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 20(21) декабря 1899 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавета Стефано... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1901 ст.

Дочь: Любовь Їоаннова

Отец ребёнка: Иванъ Терентьевъ

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 15(16) сентября 1901 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавета Стефан... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1904 ст.

Сын: Павелъ Їоанновъ

Отец ребёнка: Иванъ Терентьевъ

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 30 августа (1 сентября) 1904 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавет... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1905 ст.

Сын: Николай Їоанновъ

Отец ребёнка: Иванъ Терентьевъ

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 27 (29) ноябрь 1905 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавета Стефано... Показать все
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