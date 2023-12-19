Дуркин Константин Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дуркин Яков Михеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Римма Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуркин Генадий Константинович
Мать ребёнка: Дуркина Наталья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Селантьевна (Дуркина) Маргарита Константиновна
Мать ребёнка: Дуркина Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
26.01.1951
Сын: Дуркин Борис Константинович
Мать ребёнка: Дуркина Наталья Антоновна
Новый Бор, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Чернышова (Дуркина) Муза Константиновна
Мать ребёнка: Дуркина Наталья Антоновна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Дуркин Герман Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно