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Дуркин Константин Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дуркин Яков Михеевич

Мать: Дуркина Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Римма Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Генадий Константинович

Мать ребёнка: Дуркина Наталья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуркина Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Селантьевна (Дуркина) Маргарита Константиновна

Мать ребёнка: Дуркина Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
26.01.1951

Сын: Дуркин Борис Константинович

Мать ребёнка: Дуркина Наталья Антоновна

Новый Бор, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Чернышова (Дуркина) Муза Константиновна

Мать ребёнка: Дуркина Наталья Антоновна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Дуркин Герман Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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