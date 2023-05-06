Кочеткова (Петленкова) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков Максим Александрович
Отец ребёнка: Кочетков Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Кочетков Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.2001
Дочь: Кочеткова Лилия Александровна
Отец ребёнка: Кочетков Александр Петрович
Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область