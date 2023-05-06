Кочеткова (Петленкова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочеткова (Петленкова) Татьяна Викторовна

Кочеткова (Петленкова) Татьяна Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Максим Александрович

Отец ребёнка: Кочетков Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Кочетков Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Александр Петрович

Рождение ребёнка
28.04.2001

Дочь: Кочеткова Лилия Александровна

Отец ребёнка: Кочетков Александр Петрович

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.