Карпачев Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпачев Виктор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1950

Дата смерти

01.11.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1977

Сын: Карпачев Владимир Викторович

Мать ребёнка: Карпачева Наталья Викторовна

Рождение ребёнка
10.04.1986

Сын: Карпачев Алексей

Мать ребёнка: Карпачева Наталья Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Смерть
01.11.2020
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