Карпачев Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1950
Дата смерти01.11.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1977
Сын: Карпачев Владимир Викторович
Мать ребёнка: Карпачева Наталья Викторовна
Рождение ребёнка
10.04.1986
Сын: Карпачев Алексей
Мать ребёнка: Карпачева Наталья Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Смерть
01.11.2020