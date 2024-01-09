Сидоров иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Бекчура Сидор
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Иванова матрена
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иванов осип
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иванов кирилл
Мать ребёнка: Анна из курегово
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Иванова екатерина
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иванов кузьма
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Иванова елена
Смерть
Неизвестно