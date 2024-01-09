Сидоров иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Бекчура Сидор

Мать: Степанова арина степановна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Иванова матрена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Иванов осип

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Иванов кирилл

Мать ребёнка: Анна из курегово

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Иванова екатерина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иванов кузьма

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Иванова елена

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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