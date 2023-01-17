Тупицын Павел Спиридонович
Место рождения
Дата рождения26.06.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1897 ст.
Военная служба
1942
Призван на ВОВ Оричевский РВК, Кировская обл., Оричевский р-н Дата призыва: __.__.1942 Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 223 азсп 55 А Выбытие из воинской части: 15.06.1942 Куда ... Показать все
Смерть
Неизвестно