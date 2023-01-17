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Тупицын Павел Спиридонович

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

26.06.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1857 г.р.

Мать

До 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1897 ст.

Отец: Тупицын Спиридон Илларионович

Мать: Тупицына Елена Федоровна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
1942
Призван на ВОВ Оричевский РВК, Кировская обл., Оричевский р-н Дата призыва: __.__.1942 Воинское звание: красноармеец Военно-пересыльный пункт: 223 азсп 55 А Выбытие из воинской части: 15.06.1942 Куда ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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