Жарова Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1962

Дата смерти

20.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1962

Отец: Жаров Михаил Павлович

Мать: Жарова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
20.10.1983

Сын: Геращенко Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Геращенко Анатолий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Геращенко Анатолий Викторович

Смерть
20.11.2022
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