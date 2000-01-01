Юхачева (Смирнова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
17.08.1917
Дочь: Кораблёва Анна Ивановна
Отец ребёнка: Юхачев Иван Алексеевич
Бракосочетание
01.11.1918
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Юхачев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юхачев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Юхачев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно