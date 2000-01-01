Юхачева (Смирнова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юхачева (Смирнова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Смирнов Михаил Алексеевич

Мать: Смирнова Акилина Степановна

Рождение ребёнка
17.08.1917

Дочь: Кораблёва Анна Ивановна

Отец ребёнка: Юхачев Иван Алексеевич

Бракосочетание
01.11.1918

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Юхачев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юхачев Борис Иванович

Отец ребёнка: Юхачев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Юхачев Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юхачев Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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