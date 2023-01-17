Целиков Герасим Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1908
Отец: Аким (Иоаким) Авраамов
Мать: Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
14.10.1937
Дочь: Трофимов Екатерина Герасимовна
Мать ребёнка: Целиков Татьяна Андриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Целиков Сергей Герасимович
Мать ребёнка: Целиков Татьяна Андриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Речицы, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно