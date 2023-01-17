Целиков Герасим Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целиков Герасим Акимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1908

Отец: Аким (Иоаким) Авраамов

Мать: Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
14.10.1937

Дочь: Трофимов Екатерина Герасимовна

Мать ребёнка: Целиков Татьяна Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Целиков Сергей Герасимович

Мать ребёнка: Целиков Татьяна Андриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целиков Татьяна Андриановна

Место жительства
Неизвестно
Речицы, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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