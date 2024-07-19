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Буденков Дмитрий Михайлович

Место рождения

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово

Дата рождения

30.01.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1897

Отец: Буденков Михаил Петрович

Мать: Буденкова Александра Семеновна

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова (буденкова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1932

Сын: Буденков Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Семенова (буденкова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
24.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова (буденкова) Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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