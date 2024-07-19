Буденков Дмитрий Михайлович
Место рожденияСмоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Дата рождения30.01.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1897
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1932
Мать ребёнка: Семенова (буденкова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова (буденкова) Клавдия Ивановна
Смерть
Неизвестно