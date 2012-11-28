Ефимовская Варвара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимовская Варвара Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2012

Отец: не указан

Мать: Ефимовская Татьяна

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