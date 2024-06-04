Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раиса Петровна

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Место рождения

с. Сосновка, Шарканский район

Дата рождения

28.05.1933

Дата смерти

23.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1933

Отец: Емельянов Петр Ерофеевич

Мать: (Замырова) Прасковья Егоровна

Бракосочетание
?.06.1955

Муж: Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.1955

Дочь: Тихонова Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Карамас-Пельга, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.04.1960

Дочь: Тукаева Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1962

Дочь: Бронникова Маргарита Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
21.07.1964

Дочь: (Габитова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Карамас-Пельга, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.09.1966

Дочь: Ермолаева Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Смерть
23.03.1979

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