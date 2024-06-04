Раиса Петровна
Место рожденияс. Сосновка, Шарканский район
Дата рождения28.05.1933
Дата смерти23.03.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1933
Бракосочетание
?.06.1955
Муж: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1955
Дочь: Тихонова Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
26.04.1960
Дочь: Тукаева Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1962
Дочь: Бронникова Маргарита Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
21.07.1964
Дочь: (Габитова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
13.09.1966
Дочь: Ермолаева Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Смерть
23.03.1979