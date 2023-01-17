Ефимия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Сын: Тенихин Игнатий Матвеевич

Отец ребёнка: Тенихин Матвей Макарович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Акилина Матвеевна

Отец ребёнка: Тенихин Матвей Макарович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Тенихин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Тенихин Матвей Макарович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1856 ст.

Сын: Тенихин Трофим Матвеевич

Отец ребёнка: Тенихин Матвей Макарович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенихин Матвей Макарович

Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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