Ефимия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Сын: Тенихин Игнатий Матвеевич
Отец ребёнка: Тенихин Матвей Макарович
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Акилина Матвеевна
Отец ребёнка: Тенихин Матвей Макарович
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Отец ребёнка: Тенихин Матвей Макарович
Рождение ребёнка
10.09.1856 ст.
Отец ребёнка: Тенихин Матвей Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно