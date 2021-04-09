Конопелько Агафья Яковлевна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Конопелько Агафья Яковлевна

Автор
СШ
Шаппо С.

женский, родилась 1896, Скакуновщина, Бешенковичский район, Витебская область

умерла 1986, Скакуновщина, Бешенковичский район, Витебская область

Отец
Конопелько Яков СеменовичНеизвестно г.р.
Супруги
Конопелько (Каркоза) Иван Семенович1891 г.р.
Дети
Конопелько Анна ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Конопелько Яков Семенович

Мать: не указана

Скакуновщина, Бешенковичский район, Витебская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конопелько (Каркоза) Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конопелько Анна Ивановна

Отец ребёнка: Конопелько (Каркоза) Иван Семенович

Смерть
1986
Скакуновщина, Бешенковичский район, Витебская область

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