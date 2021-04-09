Конопелько Агафья Яковлевна
женский, родилась 1896, Скакуновщина, Бешенковичский район, Витебская область
умерла 1986, Скакуновщина, Бешенковичский район, Витебская область
ОтецКонопелько Яков СеменовичНеизвестно г.р.
Супруги
Конопелько (Каркоза) Иван Семенович1891 г.р.
Дети
Конопелько Анна ИвановнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Конопелько Яков Семенович
Мать: не указана
Скакуновщина, Бешенковичский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конопелько Анна Ивановна
Отец ребёнка: Конопелько (Каркоза) Иван Семенович
Смерть
1986
Скакуновщина, Бешенковичский район, Витебская область