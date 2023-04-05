Сабуров Яков Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 7-8 апреля 1913г Александр Родители: Сокольского села запасной рядовой Николай Леонтиев Федяков и законная его жена Екатерина Афанасиева, оба православные Восприемники: Сокольского села кр... Показать все
Смерть
Неизвестно