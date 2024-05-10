Караваева (Булчева?) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1912
Дата смерти09.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прочерк Иван
Рождение ребёнка
27.11.1934
Дочь: Милевская (Булчева? Караваева) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Прочерк Иван
д. чижи сюмсинского района, удмурсткой республики
Смерть
09.12.1979