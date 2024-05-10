Караваева (Булчева?) Мария Максимовна 20.06.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Караваева (Булчева?) Мария Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1912

Дата смерти

09.12.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прочерк Иван

Рождение ребёнка
27.11.1934

Дочь: Милевская (Булчева? Караваева) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Прочерк Иван

д. чижи сюмсинского района, удмурсткой республики
Смерть
09.12.1979

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