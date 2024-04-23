Разинкин Трофим Ефимович
Место рождения
Дата рождения31.03.1913
Дата смерти01.04.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Разинкина (Провалова) Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Разинкина (Провалова) Мария Филипповна
Смерть
01.04.1992