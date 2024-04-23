Разинкин Трофим Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разинкин Трофим Ефимович

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

31.03.1913

Дата смерти

01.04.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
31.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разинкина (Провалова) Мария Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разинкина (Провалова) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разинкина (Провалова) Мария Филипповна

Смерть
01.04.1992

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