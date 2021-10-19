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Мамырина Лея Александровна
Мамырина Лея Александровна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
19.10.2021
Пол
Женский
Отец
Мамырин Александр Сергеевич
1981 г.р.
Мать
Черемисина Ольга Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.2021
Отец:
Мамырин Александр Сергеевич
Мать:
Черемисина Ольга Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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