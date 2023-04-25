Суханов Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупрова Алена Александровна

Рождение ребёнка
09.10.2001

Дочь: Суханова Софья Андреевна

Мать ребёнка: Чупрова Алена Александровна

Рождение ребёнка
10.04.2007

Дочь: Суханова Ульяна Андреевна

Мать ребёнка: Чупрова Алена Александровна

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