Суханов Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.2001
Дочь: Суханова Софья Андреевна
Мать ребёнка: Чупрова Алена Александровна
Рождение ребёнка
10.04.2007
Дочь: Суханова Ульяна Андреевна
Мать ребёнка: Чупрова Алена Александровна