(Вшивцева) Устина Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вшивцева) Устина Ионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Отец

1719 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Вшивцев Иона Ярофеевич

Мать: не указана

Смерть
После 1764
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