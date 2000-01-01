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(Вшивцева) Устина Ионова
(Вшивцева) Устина Ионова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1750
Дата смерти
После 1764
Пол
Женский
Отец
Вшивцев Иона Ярофеевич
1719 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец:
Вшивцев Иона Ярофеевич
Мать: не указана
Смерть
После 1764
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