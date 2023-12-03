Филиппов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1978

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.2001

Дочь: Глухова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Филиппова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
02.01.2008

Дочь: Филиппова Кира Александровна

Мать ребёнка: Филиппова Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Нина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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