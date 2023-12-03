Филиппов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1978
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.2001
Дочь: Глухова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Филиппова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
02.01.2008
Дочь: Филиппова Кира Александровна
Мать ребёнка: Филиппова Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно