Котов Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Котов Петр Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Котова Мария Данииловна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Котова Мария Данииловна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Котова Мария Данииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Мария Данииловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно