Воробьева Людмила Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1954
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1954
Рождение ребёнка
10.06.1978
Дочь: Кишкина Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.1983
Сын: Воробьев Максим Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности