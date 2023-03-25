Воробьева Людмила Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьева Людмила Геннадьевна

Воробьева Людмила Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1954

Отец: Новиков Геннадий Петрович

Мать: Новикова Ольга Никитична

Рождение ребёнка
10.06.1978

Дочь: Кишкина Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.10.1983

Сын: Воробьев Максим Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close