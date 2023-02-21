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Сыробоярский Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1861

Отец: Сыробоярский Александр Маркович

Мать: Сыробоярская Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
09.10.1886

Сын: Сыробоярский Борис Владимирович

Мать ребёнка: Сыробоярская Мария Мартиниановна

Рождение ребёнка
09.07.1889

Сын: Сыробоярский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Сыробоярская Мария Мартиниановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыробоярская Мария Мартиниановна

Смерть
Неизвестно
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