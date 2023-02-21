Сыробоярский Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1861
Рождение ребёнка
09.10.1886
Сын: Сыробоярский Борис Владимирович
Мать ребёнка: Сыробоярская Мария Мартиниановна
Рождение ребёнка
09.07.1889
Сын: Сыробоярский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Сыробоярская Мария Мартиниановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно