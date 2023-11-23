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Дмитрий Стефанов

Место рождения

село Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда

Дата рождения

1737

Дата смерти

14.12.1817

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Стефан Данилов

Мать: Ксения Елизарова

Дмитрий Стефанович (1737 - 1817) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда1 . Стефана Даниловича. Служил дьячком в том же селе. Умер 14 декабря 1817 года. Первая жена его Нат... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Дмитриева

Мать ребёнка: Наталья Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Наталья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Алексеева

Рождение ребёнка
1758

Сын: Семен Дмитриев

Мать ребёнка: Наталья Алексеева

Семен Дмитриевич (1758 — 1805) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда1 . Дмитрия Стефановича. Служил пономарем в том же селе. Умер 2 мая 1805 года. Жена его Евлампия Варфо... Показать все
Рождение ребёнка
1762

Сын: Геннадий Дмитриев

Мать ребёнка: Наталья Алексеева

Геннадий Дмитриевич (1762 — 1852) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Дмитрия Стефановича. Пономарь села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда. 14 сентября 1809 года п... Показать все
Рождение ребёнка
1772

Сын: Петр Дмитриев

Мать ребёнка: Наталья Алексеева

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Екатерина Дмитриева

Мать ребёнка: Дарья Матвеева

Рождение ребёнка
До 1785

Дочь: Феодосия Дмитриева

Мать ребёнка: Дарья Матвеева

Смерть
14.12.1817

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