Дмитрий Стефанов
Место рождениясело Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда
Дата рождения1737
Дата смерти14.12.1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Стефан Данилов
Мать: Ксения Елизарова
Дмитрий Стефанович (1737 - 1817) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда1 . Стефана Даниловича. Служил дьячком в том же селе. Умер 14 декабря 1817 года. Первая жена его Нат... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Дмитриева
Мать ребёнка: Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Наталья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
1758
Сын: Семен Дмитриев
Мать ребёнка: Наталья Алексеева
Семен Дмитриевич (1758 — 1805) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда1 . Дмитрия Стефановича. Служил пономарем в том же селе. Умер 2 мая 1805 года. Жена его Евлампия Варфо... Показать все
Рождение ребёнка
1762
Сын: Геннадий Дмитриев
Мать ребёнка: Наталья Алексеева
Геннадий Дмитриевич (1762 — 1852) Родился в семье дьячка села Вознесенского на Слуде Рыбинского уезда Дмитрия Стефановича. Пономарь села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда. 14 сентября 1809 года п... Показать все
Рождение ребёнка
1772
Сын: Петр Дмитриев
Мать ребёнка: Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Екатерина Дмитриева
Мать ребёнка: Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
До 1785
Дочь: Феодосия Дмитриева
Мать ребёнка: Дарья Матвеева
Смерть
14.12.1817