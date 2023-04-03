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Савва Алексеев

Место рождения

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Алексей Фролов

Мать: Татьяна Алексеева

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Ильина

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Ксения Савельева

Мать ребёнка: Домна Ильина

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Антон Савельев

Мать ребёнка: Домна Ильина

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Трофим Савельев

Мать ребёнка: Домна Ильина

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Евфимия Савельева

Мать ребёнка: Домна Ильина

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Прокофей Савельев

Мать ребёнка: Домна Ильина

Кузьминское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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