Савва Алексеев
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Алексей Фролов
Мать: Татьяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Ильина
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Ксения Савельева
Мать ребёнка: Домна Ильина
Рождение ребёнка
1728
Сын: Антон Савельев
Мать ребёнка: Домна Ильина
Рождение ребёнка
1731
Сын: Трофим Савельев
Мать ребёнка: Домна Ильина
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Евфимия Савельева
Мать ребёнка: Домна Ильина
Рождение ребёнка
1735
Сын: Прокофей Савельев
Мать ребёнка: Домна Ильина
Смерть
Неизвестно