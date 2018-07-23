Гамула Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1963
Дата смерти23.07.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гамула Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
23.07.2018