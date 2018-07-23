Гамула Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГамула Клавдия Васильевна

Гамула Клавдия Васильевна

avatar

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

06.05.1963

Дата смерти

23.07.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
13.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гамула Александр Федорович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
23.07.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close