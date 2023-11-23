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Чистяков Василий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Алексей Петров

Мать: неизвестно

Чистяков Василий Алексеевич (1781 — ?) Родился в семье пономаря села Нажерова Ростовского уезда Алексея Петровича. Дьякон Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда. Впоследствии рукоположен в... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розова (Чистякова) Евлампия Васильева

Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воскресенская (Чистякова) Александра Васильева

Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верховская (Чистякова) Анна Васильева

Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
17.12.1804

Сын: Чистяков Михаил Васильев

Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
16.09.1812

Сын: Чистяков Алексей Васильев

Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Чистяков Александр Васильев

Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Чистякова) Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Чистякова) Анфиса Васильева

Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Чистякова) Надежда Васильева

Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова

Смерть
Неизвестно

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