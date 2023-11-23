Чистяков Василий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Алексей Петров
Мать: неизвестно
Чистяков Василий Алексеевич (1781 — ?) Родился в семье пономаря села Нажерова Ростовского уезда Алексея Петровича. Дьякон Воскресенской церкви села Курбы Ярославского уезда. Впоследствии рукоположен в... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розова (Чистякова) Евлампия Васильева
Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воскресенская (Чистякова) Александра Васильева
Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верховская (Чистякова) Анна Васильева
Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1804
Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
16.09.1812
Сын: Чистяков Алексей Васильев
Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Чистяков Александр Васильев
Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Чистякова) Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Чистякова) Анфиса Васильева
Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Чистякова) Надежда Васильева
Мать ребёнка: Чистякова Ирина Михайлова
Смерть
Неизвестно