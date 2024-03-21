Прокопенко Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопенко Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопенко Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Прокопенко Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Александр Викторович

Мать ребёнка: Прокопенко Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопенко Валентина

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